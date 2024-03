Scoperti in casa con la droga dell’amore

(Di domenica 10 marzo 2024) Inloro i poliziotti della Volanti e della Mobile hanno trovato due etti e mezzo di. Per questo due comaschi di 27 e 43 anni sono stati arrestati e un terzo di 29 è stato denunciato. Avevano preparato 250 grammi di MDPV, la cosiddetta, una sorta di Viagra potenziato all’ennesima potenza, una sostanza altamente euforica ed eccitante, che migliora le prestazioni fisiche, ma che è anche estremamente pericolosa. I poliziotti sono arrivati ai tre grazie alla soffiata di alcuni loro clienti incappati ad un posto di blocco subito dopo che avevano comperato lae che gli agenti evidentemente stavano aspettando al varco. Il 29enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato a piede libero, gli altri due sono stati già ...

