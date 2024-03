Scivolone casalingo Aurora Treia va ko La Sangiorgese corsara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024): Frascarelli E, Armellini, Cervigni, Petruzzelli (88’ Fratini), Filacaro (61’ Marchetti), Palazzetti, Massini (88’ Romagnoli), Ghannaoui, Andreucci, Ruani (76’ Vicomandi), Capponi (66’ Cela). All.: Moretti.: Doello, Raschioni, Smerilli, Iuvale (84’ Di Gennaro), Perticarini, Murazzo, Rossi, Venturim, Frascerra, Ricci (69’ Bonvin), Gentile. All.: Polini. Arbitro: Tasso di Macerata. Reti: 23’ Capponi, 42’ Murazzo, 48’ st Frascerra. Brutto passo falso dell’. La squadra di casa si porta in vantaggio al 24’: Capponi si avventa sul pallone respinto dal portiere e insacca. L’può raddoppiare al 40’ con Ghannaoui. Due minuti dopo arriva il pareggio con il colpo di testa di Murazzo. ...