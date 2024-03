Sci oggi in TV | dove vedere lo slalom femminile di Are | orari e diretta

(Di domenica 10 marzo 2024) Ad Are in Svezia si disputaloSpecialeche segna il ritorno di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone ci sarà.TV su RaiSport ed Eurosport dalle 10:30 per la prima manche.

Tutto pronto per la Maratona di Brescia 2024 , corsa di running in programma domenica 10 marzo. Grande attesa per la 22esima edizione della BAM, che vedrà andare in scena, oltre alla tradizionale ... (Leggi)

Si replica ad Are dopo la strepitosa vittoria in gigante di Federica Brignone. Si corre oggi tra i pali stretto dello slalom , in una gara che segna il grande ritorno in pista di Mikaela Shiffrin. ... (Leggi)

Siamo arrivati al momento della stagione forse più atteso, per certi versi. La 50 km di Oslo Holmenkollen, del resto, è storia senza tempo dello sci di fondo non solo norvegese ed europeo, ma ... (Leggi)

LIVE Sci alpino, Slalom Are 2024 in DIRETTA: torna Mikaela Shiffrin: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, startlist Tv e streaming dello speciale femminile di Are - Presentazione dello speciale femminile di Are - Le azzurre convocate per lo slalo ...oasport

Statale chiusa per frana. Una pioggia di disagi. Sci, crollo degli incassi: Rolando Galli, Società Abetone Funivie: "Per noi una ulteriore perdita". La strada da ieri mattina è chiusa del tutto. Preoccupazione per il meteo di oggi. Alle otto e mezzo di ieri mattina l’Anas ha ...lanazione

LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2024 in DIRETTA: la mitica gara nel tempio di Holmenkollen: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della storica 50 chilometri di Oslo Holmenkollen, tappa più prestigiosa della Coppa del Mondo di sci ...oasport