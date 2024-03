Sci Fondo, Pellegrino settimo nella 50km di Holmenkollen: La vittoria va al norvegese Johannes Klaebo ROMA (ITALPRESS) - Buon settimo posto per Federico Pellegrino nella 50km in tecnica classica ...sport.tiscali

Klaebo vince anche la 50 km, commovente 7° Pellegrino: OSLO-HOLMENKOLLEN - Il mondo dello sci di Fondo si stravolge e lo sprinter più forte della storia va a vincere la gara di durata più faticosa.eurosport

Federica Brignone vince il gigante femminile di Are, successo numero 26 in Coppa del Mondo: Ennesima prova di forza per l’azzurra Federica Brignone nella Coppa del Mondo del 2023-2024 femminile di sci alpino. Nella giornata di ieri, infatti, la sciatrice italiana ha vinto ad Are la prova di ...wintersport-news