Sci di fondo oggi in tv | calendario 50 km maschile Oslo | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Siamo arrivati al momento della stagione forse più atteso, per certi versi. La 50 km diHolmenkollen, del resto, è storia senza tempo dello sci dinon solo norvegese ed europeo, ma mondiale. Quest’saranno in 57 a battersi per il traguardo forse più ambito dell’annata. Pezzi di storia attraversano l’evento norvegese. La prima 50 km risale al 1888, la vinse Torjus Hemmestveit. Il primo non norvegese vincitore fu Anton Collin (Finlandia) nel 1922, per il primo italiano si è dovuto attendere il 1997 con Pietro Piller Cottrer, quando dal 1982 laera entrata nel circuito di Coppa del Mondo. Ormai dal 2010 va in scena una mass start. Sci di, Coppa del Mondo2024. Sarà mass start, ma la 50 km di Holmenkollen resta ‘La’Guarda la Coppa del ...