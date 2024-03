Sci di fondo | Klaebo si prende anche la mitica 50 km di Oslo Holmenkollen Pellegrino chiude con i migliori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Johannes Hoesflotsfata l’ultimo tabù: la 50 km di. Il fenomeno norvegese porta a casal’ultima gara che mai era riuscito a conquistare, e lo fa alla sua maniera: allo sprint, senza permettere a nessuno di superarlo. La sua chiusura arriva in 2:06’50?4, ed èuna cinquina norvegese quella che si vede sul traguardo. Se si eccettuano gli sprint validi per i punti in Coppa del Mondo (quelli che servono aper rosicchiare qualcosa ad Amundsen), non accade praticamente nulla di rilevante fino a poco prima del 20° chilometro. In quell’occasione è Niskanen il primo a cercare l’azione, fatto che screma il gruppo. Pagano Noeckler, Salvadori e Daprà, che rimangono staccati. Nyenget prosegue nello sfilacciamento, che costa caroal ...