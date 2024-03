Sci alpino | Ilaria Ghisalberti trionfa nel gigante di Aal di Coppa Europa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024)neldi Aal (Norvegia) valevole per ladi scifemminile 2023-2024. L’azzurra, già al comando al termine della prima manche, è impeccabile anche nella seconda e centra il successo sulla pista scandinava. Alle sue spalle la francese June Brand che chiude con un distacco di 71 centesimi, mentre al terzo posto si classifica la norvegese Marte Monsen addirittura a 1.41. Quarta posizione per la svizzera Selina Egloff a 1.82, mentre dalla quinta il gap valica addirittura i 2 secondi. La svedese Lisa Nyberg, infatti, accusa 2.02, avanti alla tedesca Paulina Schlosse a 2.04 a braccetto con la finlandese Erika Pykalainen. Ottava posizione per la rappresentante del Liechtenstein Charlotte Lingg a 2.21, quindi nona per la ...