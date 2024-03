Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

(Di domenica 10 marzo 2024) Ladeldi scitorna in scena. La super favorita è ovviamente la pluricampionessa Mikaela Shiffrin. Vietato sottovalutare le veterane Lara Gut e Petra Vlhova, seconda e terza nella scorsa stagione. Per quanto riguarda i colori azzurri, Federica Brignone e Sofia Goggia proveranno a migliorare il quarto e il quinto posto del 2022/. Continua la crescita di Marta Bassino, ottava l’anno scorso e pronta a fare altri passi in avanti nellaDEL: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPELara Gut-Behrami SUI 1654 Federica Brignone ITA 1372 Mikaela Shiffrin USA 1309 Sara Hector SWE 878 Petra Vlhova SVK 802 Sofia Goggia ...

L'azzurra Ilaria Ghisalberti trionfa nel gigante: L'azzurra Ilaria Ghisalberti vince il gigante di Coppa Europa ad Aal, in Norvegia, con un distacco di 71 centesimi davanti alla francese June Brand e di 1"41 davanti alla norvegese Marte Monsen. ...

Allerta Meteo in Liguria, frane e strade bloccate per le piogge. Allagamenti in Piemonte, in Lombardia preoccupa il Lambro - Il: Alcuni dissesti sono sotto monitoraggio continuo e resta elevato il pericolo di caduta valanghe su tutto l'arco alpino lombardo. Assolutamente sconsigliati sci - alpinismo, ciaspolate ed escursioni ...

Sci alpino, colpo azzurro in Svezia con Federica Brignone, trionfo nel Gigante, rimonta spettacolare: Sci alpino, colpo azzurro in Svezia con Federica Brignone, trionfo nel Gigante, rimonta spettacolare: Sci alpino, colpo azzurro in Svezia con Federica Brignone che ha trionfato nel Gigante con una rimonta spettacolare, da terza a prima.

I Giochi invernali Special Olympics: I Giochi invernali Special Olympics: Sinuosa nei movimenti, elegante, dotata e, soprattutto, estremamente felice di ballare, da sola oppure in coppia con il suo partner. Parliamo di Gaia, di nome e di fatto, Gaia Pezzolato, atleta che, i ...