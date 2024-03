Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo slalom Are

(Di domenica 10 marzo 2024) Ladelladeldi scilodi Are. Mikaela Shiffrin trionfa sulle nevi svedesi e avvicina il secondo posto occupato da Brignone. L’unica novità in top 10 è il sorpasso di Gisin ai danni dell’austriaca Venier. Di seguito ecco la. I RISULTATI DELLODI ARELara Gut-Behrami SUI 1654 Federica Brignone ITA 1372 Mikaela Shiffrin USA 1309 Sara Hector SWE 878 Petra Vlhova SVK 802 Sofia Goggia ITA 792 Cornelia Huetter AUT 768 Marta Bassino ITA 710 Michelle Gisin SUI 685 Stephanie Venier AUT 631 LE ALTRE ITALIANE 23. Laura ...

L'azzurra Ilaria Ghisalberti trionfa nel gigante: L'azzurra Ilaria Ghisalberti vince il gigante di Coppa Europa ad Aal, in Norvegia, con un distacco di 71 centesimi davanti alla francese June Brand e di 1"41 davanti alla norvegese Marte Monsen. ...

Allerta Meteo in Liguria, frane e strade bloccate per le piogge. Allagamenti in Piemonte, in Lombardia preoccupa il Lambro - Il: Alcuni dissesti sono sotto monitoraggio continuo e resta elevato il pericolo di caduta valanghe su tutto l'arco alpino lombardo. Assolutamente sconsigliati sci - alpinismo, ciaspolate ed escursioni ...

Sci alpino, colpo azzurro in Svezia con Federica Brignone, trionfo nel Gigante, rimonta spettacolare: Sci alpino, colpo azzurro in Svezia con Federica Brignone, trionfo nel Gigante, rimonta spettacolare: Sci alpino, colpo azzurro in Svezia con Federica Brignone che ha trionfato nel Gigante con una rimonta spettacolare, da terza a prima.

I Giochi invernali Special Olympics: I Giochi invernali Special Olympics: Sinuosa nei movimenti, elegante, dotata e, soprattutto, estremamente felice di ballare, da sola oppure in coppia con il suo partner. Parliamo di Gaia, di nome e di fatto, Gaia Pezzolato, atleta che, i ...