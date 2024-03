Scala | sindacati a Sala | ' ridda di voci su nomine | chiediamo interlocutori affidabili'

(Di domenica 10 marzo 2024) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - ''È fuori da ogni dubbio che per i lavoratori che noi rappresentiamo, sia di estrema importanza averee che quindi non debbano vivere nell'incertezza di possibili nuoveoppure di riconferme delle attuali cariche''. Lo scrivono in una lettera indirizzata al Presidente del Teatro allae Sindaco di Milano Giuseppee ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Teatro allai sindacalisti SLC-Cgil Milano e RSA SLC-Cgil del teatro alladi Milano, riferendosi alle ''sulle possibilidei futuri vertici del nostro teatro, spesso accompagnate da speculazioni giornalistiche che nulla hanno a che vedere con le strategie artistiche e culturali del ...

Salario minimo, una legge di iniziativa popolare c'è già ma le opposizioni la ignorano da mesi: ... vuoi per la contrarietà all'introduzione di un meccanismo simile alla scala mobile, vuoi perché si ... Leggi Anche Sciopero Enel, sindacati: 'Adesioni al 90%. Il gruppo pensa solo alla finanza, dismette ...

i sindacati della scala di milano hanno proclamato uno scioperino per il 20 marzo quando...: Comunicato stampa riccardo chiara muti Ieri 8 marzo su convocazione della Slc - Cgil si è svolta l'assemblea generale dei lavoratori per discutere del recente rinnovo contrattuale (non ancora ...

Scala: appello dei sindacati, 'sul sovrintendente fate presto': Scala: appello dei sindacati, 'sul sovrintendente fate presto': Ormai non c'è tempo da perdere: il giorno prima della seduta del consiglio di amministrazione della Scala i sindacati chiedono di fare presto nella scelta sul sovrintendente che sarà in carica dal feb ...

La Scala per la pace con uno striscione sul palco: “Cessate il fuoco”: La Scala per la pace con uno striscione sul palco: “Cessate il fuoco”: La Scala si schiera ancora una volta per la pace e il pubblico ... L’iniziativa rilanciata dalla Slc Cgil è stata poi condivisa da tutte le altre sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del ...

Scala, striscione "Cessate il fuoco" sul sipario: Scala, striscione "Cessate il fuoco" sul sipario: dato che quando si spara abbiamo fallito tutti", spiega all'Adnkronos il rappresentante del sindacato Paolo Puglisi. Sul palco, quando verrà calato lo striscione, saliranno le maestranze del teatro ...