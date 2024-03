Scacco alla dislessia | Marta si laurea a 23 anni | “Ai ragazzi voglio dire che si può fare tutto”

(Di domenica 10 marzo 2024) Pisa, 10 marzo 2024 –sogna di stare dietro la macchina da presa. La 23enne residente a Pontedera si è appenata in Disco (Discipline dello spettacolo e della comunicazione) a Pisa con una tesi su un film indiano dedicatoche, quando aveva 10, è stata diagnosticata anche a lei. Tardi rispetto a quanto accade in genere: era risultata nei limiti della norma ai test di screening precoci. Ma lei è andata avanti, anche grazie allo sportello dedicato che l’Ateneo pisano ha attivato oltre un decennio fa.Vespi spiega a tutti che si può. E ora? "Mi piacerebbe continuare a studiare attraverso la magistrale o un master a Firenze o Roma. Devo valutare che cosa mi aiuterà di più nel mio lavoro". Quale? "La macchinista cinematografica". E’ per questo che ...

