Sbanda con l’auto e finisce fuori strada in A14 | 61enne muore sul colpo

(Di domenica 10 marzo 2024)in autoun. È successo ieri mattina verso le 9 nel tratto faentino dell’A14, al chilometro 69, nei pressi delle campagne attorno alla zona di Reda. Qui Vito Nicola Giordano,pugliese, stava viaggiando in direzione Bologna sulla sua auto quando, per ragioni che dovranno essere accertate, hato finendo, sul ciglio erboso adiacente alla carreggiata. Era solo all’interno dell’abitacolo ed è deceduto sul. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che a causare la morte dell’uomo possa essere stato un malore che lo ha colto all’improvviso mentre era alla guida, e che l’incidente sia stato quindi solo una conseguenza. Si tratta però solo ...

Orsato è il miglior arbitro italiano in un sistema mediocre: Arbitra al di sopra della gara , con arroganza e presunzione, come se fosse su un piedistallo e si ... è ancora considerato la punta di diamante di una classe di fischietti che sbanda ad ogni curva. Da ...

Furgone con un carico di alimenti sbanda e si ribalta: salvo il conducente: Manocalzati . Sbanda e si ribalta sull'asfalto. Paura stamane a Manocalzati , in via Luigi Del Mauro. Per cause in corso di accertamentoun furgone che trasportava generi alimentari è rimasto coinvolto in un pauroso ...

Caprino Veronese. La moto sbanda e finisce a terra: morto un 40enne, ferito l'amico che viaggiava come passeggero: Caprino Veronese. La moto Sbanda e finisce a terra: morto un 40enne, ferito l'amico che viaggiava come passeggero: VERONA - Schianto mortale in moto oggi, domenica 10 marzo, nel Veronese, vittima un uomo di 40 anni. Un motociclista è morto ed un altro uomo che viaggiava con lui come passeggero ...

L’Umbria di Tesei sbanda sui sentieri di montagna: L’Umbria di Tesei Sbanda sui sentieri di montagna: Proprio questo è un punto delicato perché, spiega Angeli, “al momento la manutenzione è lasciata in capo ai volontari con il Cai che tiene in ordine 440 sentieri, per circa 4mila km, a cui si ...

Incidente fatale sulla A14, auto sbanda e finisce fuori strada, muore noto titolare tabaccheria nel barese: Incidente fatale sulla A14, auto Sbanda e finisce fuori strada, muore noto titolare tabaccheria nel barese: Un tragico incidente sull'A14 presso Faenza ha causato la morte di Vito Nicola Giordano, noto imprenditore di Gioia del Colle.