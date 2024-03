Sassuolo batte Frosinone 1-0 | Thorsvedt decide | Ballardini sorride

La Gazzetta dello Sport – Il Napoli non è un fuoco di paglia , dopo il Sassuolo batte anche la Juve L’edizione odierna del quotidiano, ha … L'articolo Il Napoli non è un fuoco di paglia , dopo ... (Leggi)

14.29 Il Verona batte il Sassuolo (1-0). Una gara in chiave salvezza, gli emiliani proseguono la serie nera. Una partita che non offre grande emozioni. Nel primo tempo due belle parate di Montipò e ... (Leggi)

Il club neroverde, invischiato a sorpresa nella lotta salvezza, deve assolutamente fare punti nel recupero contro il Napoli per allontanare l'incubo retrocessione (Leggi)

colpo salvezza dell' Empoli che vince 3-2 in casa del Sassuolo grazie a un gol di testa di Bastoni al 94'. Gli ospiti, al 6° risultato utile di fila con Davide Nicola in panchina (3 vittorie e 3 ... (Leggi)

L’Atalanta batte anche il Sassuolo (sempre più in Serie B) ed è a più nove sul Napoli. L’Atalanta di Gasperini è alla quinta vittoria consecutiva in campionato e sale a quota 45, nove punti in più ... (Leggi)