Sarzana Gamma non si arrende alla capolista Sotto di due gol | conquista un meritato pari

(Di domenica 10 marzo 2024)3 Forte dei Marmi 3 HOCKEY: Corona, Borsi, De Rinaldis, Illuzzi, Angeletti, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Venè. All. De Rinaldis P. FORTE DEI MARMI: Gnata, Gil, Cinquini, Joan Galbas, Rossi, Compagno, Giovanelli, Ipinazar, Torner, Taiti. All. Bertolucci. Arbitri: Fronte di Novara e Ferrari di Viareggio. Marcatori: 1° tempo 2’54’’ Ortiz, 17’17’’ Ipinazar, 20’57’’ Torner, 21’52’’ Galbas. 2° tempo: 7’27’’ Garcia, 10’38’’ Illuzzi.– L’Hockeyè forte. La nuova dimostrazione della splendida annata i rossoneri l’hanno fornita contro ladel campionato mettendola alle corde dopo il vantaggio iniziale e poi recuperando due reti nella ripresa quando il Forte dei Marmi sembrava aver apparecchiato la tavola per festeggiare l’ennesimo ...