Sanità nel caos | taglio delle tariffe ed emergenze a rischio collasso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) Il nuovo nomenclatore tariffario, che dal mese prossimo amputerà i rimborsi ministeriali per le prestazioni sanitarie (con unpaventato di 10 mila posti di lavoro nelle strutture private accreditate della Regione Lazio), rischia di far collassare anche i Pronto Soccorso e le liste d'attesa. «Ci stiamo avvicinando al Giubileo, pertanto sarà necessario far fronte anche alle esigenze sanitarie, sia di base, sia d'emergenza, dei tanti pellegrini in arrivo - avverte Mariastella Giorlandino, rappresentante Salute, Università e Ricerca della Confapi -. Senza l'operatività degli ambulatori capillari sul territorio, le persone si riverseranno sui Pronto soccorso», si legge nell'appello inviato al Ministero della Salute. Nel quale si denuncia che «l'applicazione del nuovo Nomenclatore Tariffario comporterà, in breve tempo, gravissimi danni al Sistema Sanitario Nazionale, ...