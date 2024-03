Sangiustese-Maceratese. Un derby decisivo per due

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) MACERATA Ecco una partita chiave per due: per laalla ricerca di punti playoff e per lanella corsa verso la salvezza. Oggi i biancorossi non potranno contare sull’infortunato Tortelli e sullo squalificato Sensi, non è affatto da escludere che l’allenatore Pieralvise Ruani getti nella mischia il difensore Matteo Vittorini, uno dei volti nuovi arrivati nel mercato di riparazione. Ma al di là degli interpreti laè alla ricerca di conferme dopo la vittoria nelcon il Tolentino, occorre infatti dare continuità ai risultati perché non c’è altro modo per tagliare il traguardo dei playoff, che al momento è l’obiettivo principale della formazione. Ed ecco che la gara di oggi rappresenta un momento chiave della stagione, ma in fondo d’ora in poi non ci sarà più spazio per errori o ...