Sampdoria | Verre affaticato | andrà in panchina Anche Depaoli non al meglio

(Di domenica 10 marzo 2024) Tanti dubbi di formazione per la, alle prese con alcuni giocatori acciaccati o non alper la partita di lunedì con l'Ascoli....

Un pareggio strappato con un grande secondo tempo, in inferiorità numerica e sotto di 2 gol in casa contro il Palermo, ha permesso alla Cremonese di mantenere la striscia di imbattibilità che dura ... (infobetting)

Le notizie che arrivano da Bogliasco, per la Sampdoria , sono sostanzialmente buone in questi primi giorni di marzo. Una delle situazioni monitorate... (calciomercato)

Sampdoria, Verre partirà dalla panchina: le ultime in vista dell’Ascoli: Sampdoria-Ascoli: Verre partirà dalla panchina a causa dell’affaticamento muscolare subito dopo la gara con la Feralpisalò. Le ultime Emergono novità in merito alla possibile formazione titolare che s ...sampnews24

Verso Sampdoria-Ascoli, Verre in dubbio: c’è Agustin Alvarez. Le ultime: Contro l’Ascoli Valerio Verre dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto nell’attacco della Sampdoria torna Agustin Alvarez al fianco di Manuel De Luca La grande prestazione di Piacenza contro la ...clubdoria46

Sampdoria-Ascoli, il pronostico di Serie B: combo e risultato esatto: La 29ª giornata di Serie B si chiude con il Monday Night dell’11 marzo tra Sampdoria e Ascoli, in campo alle 20:30 allo stadio Luigi Ferraris. I blucerchiati arrivano dalla vittoria in trasferta per 3 ...footballnews24