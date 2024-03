Salute mentale | il caso del Lazio | quasi 90 milioni all’anno per le rette delle strutture psichiatriche E pochi controlli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) “Quando facevo le mie ispezioni a sorpresa, il piùvolte trovavo uno stanzone, con i pazienti messi lì, che fumavano e passavano le loro giornate facendo la spola con il distributore automatico di bevande e merendine. Le attività riabilitative erano pressoché sconosciute”: Daniela Pezzi (nella foto in alto) è l’attuale responsabiledella Caritas ed è stata per 14 anni presidente della Consulta per ladella Regione. “Quando poi facevo un giro nelle stanze, l’odore che ho trovato in molte di questeè quello tipico che io ricordo dei padiglioni del Santa Maria della Pietà”, dice Pezzi in riferimento al grande manicomio di Roma chiuso definitivamente nel 2000. La funzionaria della Caritas dichiara di aver più volte ...