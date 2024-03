Salto con gli sci | Kvandal vittoriosa a Oslo su Nika Prevc | 30a Jessica Malsiner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Si è conclusa da poco l’altra competizione di scena oggi aHolmenkollen per quel che riguarda ilcon gli sci, quella femminile. A portare a casa il successo conclusivo è ancora una norvegese, Eirin Maria, che fa così festa assieme a Johann Andre Forfang per un giorno che il suo Paese, e in particolare la capitale, ricorderà a lungo. Ottimo il valore della sua performance: salti da 125.5 e 125 metri con 115.5 e 126.7 punti: fa 242.2, ed è anche l’unica, nella seconda serie, a saltare da stanga 20. Il tutto in una situazione nella quale le altre big impegnate nella parte finale della stessa serie vanno giù da stanga 22. A pagare le conseguenze dei rapidi cambi di decisione è la tedesca Katharina Schmid, che da prima nella prima serie (per un decimo di punto) finisce per non trovare un buon secondo ...