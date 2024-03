Salto con gli sci | Forfang riporta un norvegese in trionfo a Oslo | Giovanni Bresadola nei 30

(Di domenica 10 marzo 2024) Due anni dopo Daniel Andre Tande, untorna a vincere sul trampolino diHolmenkollen. Johann Andre, con una performance che sa di rimonta dalla terza posizione nella prima serie, riesce a emergere sotto il cielo grigio della capitale: 133.5 e 128 metri con 133.7 e 127.3 punti per il nativo di Tromsø, che va a terminare a quota 261 la giornata della sua seconda vittoria stagionale. Rischia la rimonta dal quinto posto, ma chiude secondo, Ryoyu Kobayashi: il Concorde giapponese resta, nella seconda serie, mezzo metro più corto, ma fa 1.6 punti in più e gliene rimane uno di distanza da. Terzo Stefan Kraft: l’austriaco, oramai tranquillo in chiave Coppa del Mondo, chiude a 254.9, scendendo di una posizione, ma precedendo lo sloveno Domen Prevc di due decimi di punto ...

