Salto con gli sci | Coppa del Mondo femminile Oslo 2024 | vince Kvandal davanti a Prevc | azzurre lontane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Eirin Mariala gara dal trampolino HS134 di, tappa valevole per ladel2023/dicon gli sci. La norvegese guadagna una posizione nel secondo round grazie ad undi 125 metri, che le consente di battere la concorrenza con un punteggio totale di 242.2. Bella rimonta per la slovena Nika, che nel secondo round recupera quattro posizioni grazie ad unda 127.5 metri. Terzo posto per l’austriaca Eva Pinkelnig, che precede la slovena Ema Klinec e la canadese Alexandria Loutitt. La tedesca Katharina Schmid, prima a metà gara, deve invece accontentarsi della sesta piazza conclusiva. Nikaconsolida così il primo posto in ...