Salernitana | squadra in ritiro dopo la sconfitta contro il Cagliari

Testata del pescarese D'Aversa al veronese Henry: il Lecce condanna il gesto del suo allenatore: Sabato prossimo abbiamo un'altra sfida importante (contro la Salernitana, ndr) e non volevo che i ...

Il Lecce sbatte sul Verona e si apre la crisi: D'Aversa vicino all'esonero: ... è una ferita che sanguina sulla pelle di una tifoseria che ha spinto la squadra fino al 90', ma ... Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14). Nel prossimo turno i salentini faranno visita al fanalino ...

Salernitana: dopo il ko a Cagliari la squadra va in ritiro: Salernitana: dopo il ko a Cagliari la squadra va in ritiro: (ANSA) - SALERNO, 10 MAR - Dopo il pesante ko subito a Cagliari e che ha complicato ulteriormente la situazione di classifica della Salernitana, ...

Salernitana in ritiro da lunedì: con il Lecce è l'ultima spiaggia: Salernitana in ritiro da lunedì: con il Lecce è l'ultima spiaggia: Cambio di programma. Dopo le parole rilasciate nelle settimane scorse del direttore generale Walter Sabatini, la Salernitana fa dietrofront e decide di mandare in ritiro la squadra. Questa volta non ...

SCAMACCA a SKY: “Risultato giusto, è stata una partita equilibrata”: SCAMACCA a SKY: “Risultato giusto, è stata una partita equilibrata”: "Giochiamo tre partite a settimana, ci sta che entri gente più fresca, io sono sempre al servizio della squadra quando vengo chiamato in causa. Questo deve essere lo spirito, proseguiamo tutti per lo ...