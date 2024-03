Salario minimo | una legge di iniziativa popolare c’è già ma le opposizioni la ignorano da mesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) “Abbiamo deciso di lanciare insieme unadiper riproporre ildi nuovo in Parlamento. Per rafforzare i contratti collettivi e stabilire che sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento”. Firmato, in rigoroso ordine alfabetico, Angelo Bonelli (Europa Verde), Carlo Calenda (Azione), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Riccardo Magi (+Europa), Enzo Maraio (PSI), Elly Schlein (Pd). Insomma, lepresenti in Parlamento, con l’aggiunta di qualche altra realtà, continuano la battaglia per il– dopo che quando erano al governo l’hanno puntualmente lasciata in un cassetto – e annunciano di volerci provare con uno degli strumenti “dal basso” previsti dal nostro ordinamento: ...