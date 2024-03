Ruspe dalla mattina alla sera | troppo rumore per i residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Si parla domani in consiglio comunale del supermercato che sta sorgendo in viale Cremona. Rodolfo Faldini (gruppo misto) e Fabio Castagna (Pd) hanno presentato una istant question sollecitata da diversistanchi dei rumori. "I lavori di demolizione delle strutture preesistenti nell’area in cui sorgerà il supermercato – hanno scritto – cominciano alle 7 per protrarsi oltre le 20. Tali orari sono conformi alle norme di legge? Qualora lo fossero, non sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale intervenisse per renderli compatibili ai ritmi di vita delle persone che vivono nelle vie adiacenti?". Non solo, in questi giorni c’è chi ha lequasi in casa e sente la propria abitazione tremare per l’intera giornata come ci fosse un terremoto. Il progetto del nuovo punto vendita di medie dimensioni non è mai piaciuto...