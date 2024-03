Rugby | Sei Nazioni 2024 | ora l’Italia si impone coi suoi trequarti e non solo con la mischia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Un sabato da ricordare per ilitaliano, con gli azzurri di Gonzalo Quesada che hanno superato a Roma la Scozia 31-29 al termine di un match assurdo e combattutissimo. Una vittoria che arriva dopo il pareggio in Francia e la convincente prova con l’Inghilterra all’esordio. E un successo che racconta di un’Italia che è ben diversa da quella del passato. Per anni, infatti, a tenere vivi gli azzurri e farli entrare nell’Olimpo mondiale sono stati gli uomini di. Il pack italiano è stato per anni tra i più forti al mondo ed era con un gioco chiuso ma concreto cheha ottenuto i migliori risultati. A Roma ieri, ma anche a Lille due settimane fa, invece a guidare gli azzurri all’impresa sono stati in primo luogo iin questo Seiha forse la ...