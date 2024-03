Rosamimosa | foto e classifica della 37esima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Firenze, 10 marzo 2024 – Nel suggestivo scenario delle colline di Firenze Soffiano, la Asd Podismo Le Torri ha tenuto la 37ªdi, una corsa podistica straordinaria dedicata esclusivamente alle donne in onoreFestaDonna. L'evento, realizzato in collaborazione con il centro antiviolenza Artemisia, ha visto la partecipazione di donne determinate pronte a mettersi in gioco su un percorso competitivo di 8,5 chilometri, che ha avuto inizio dalla prestigiosa pista di Atletica Bruno Betti in via del Filarete. Il messaggio trasmesso dalla manifestazione è stato forte e chiaro: "Donne in corsa contro la violenza". LeNonostante un'improvvisa e violenta tempesta, che ha minacciato di offuscare la gioia...