Romina Giamminelli età | padre | figli | lavoro e origini | chi è la moglie di Marco Maddaloni

(Di domenica 10 marzo 2024)chi è ladiè ladi, campione di judo, ma anche noto personaggio televisivo avendo partecipato e vinto due reality show: Pechino Express nel 2013, in coppia con Massimiliano Rosolino, e L’Isola dei Famosi nel 2019. Nel 2023 è entrato nel cast del Grande Fratello e in passato ha anche collaborato con vari programmi tv, come Detto Fatto, Made in Sud, Celebrity Chef e L’Isola dei Famosi 2021, dove ha fatto da istruttore di sopravvivenza a Fariba Therani e Ubaldo Lanza. Il suo percorso sportivo è cominciato seguendo orme dele del fratello PinoOro Olimpico a Sidney 2000. ...