Roma Trastevere | crolla un muro sommergendo i veicoli in sosta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) CRONACA DI– Le pattuglie del gruppo I Centro Storico della Polizia Locale sono intervenute ieri sera intorno alle 22.15 in via di S.Francesco di Sales, civico 20, dove undi recinzione di una privata abitazione ha cedutondo su quattroin. La strada é stata chiusa per la numerosa presenza di detriti sulla carreggiata; nessuno é rimasto ferito a causa del crollo. Unitamente alla Polizia Locale sul posto intervenuti i vigili del fuoco. Allertato il personale tecnico del I Municipio, che sopraggiunto per gli accertamenti di competenza. La strada resta tuttora chiusa. (DIRE)