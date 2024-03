Roma Spaccio di droga | 7 persone arrestate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) CRONACA DI– Proseguono senza sosta le indagini e gli interventi dei poliziotti della Questura di, coordinati dalla Procura della Repubblica, nell’ambito delle attività volte alla prevenzione e repressione dei reati inerenti allodi sostanze stupefacenti. Al fine di confondere il forte odore emanato dallo stupefacente che deteneva all’interno del suo zaino, un 29enne italiano, fermato dagli uomini della Polizia di Stato dell’VIII Distretto Tor Carbone, aveva lasciato aperto un pacchetto di caffè e sparso parte del contenuto all’interno della borsa. Poco prima, l’uomo, era stato notato dagli agenti camminare in via Camesena con uno zaino a tracolla, mentre si guardava ripetutamente alle spalle. Fermato dagli agenti per un controllo il 29enne, privo di documenti, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato ed il suo ...