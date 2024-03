(Di domenica 10 marzo 2024) Ancora una rapina ai danni di unno. Ancora una volta in pieno giorno e sempre per sottrarre al malcapitato l’orologio che aveva al polso. orologio Audemars Piquet – ilcorrierecitta.comÈ la terza nel giro di pochissimi giorni. La prima rapina è stata consumata ai danni di una dirigente di Bulgari, la seguente ha avuto come vittima Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis, e due giorni fa è stata la volta di unno che viaggiava asuasu via Donatello, zona Flaminio, quando è stato accostato da due malviventi con volto coperto da casco. ‘Dacci l’orologio’ avrebbero detto sotto la minaccia di un’arma da fuoco. La vittima viaggiava sulla suaquando gli hanno puntato ...

imprenditore sulla Ferrari rapinato da ladri armati, rubato orologio da 38 mila euro: Ladri di orologi di lusso ancora in azione a Roma. Questa volta il blitz è scattato al Flaminio, in pieno giorno. La dinamica è sempre la stessa. La preda, in questa occasione un imprenditore Romano ...romatoday

Dossieraggio, Striano: "risponderò ai giudici, vedrete che succederà": Roma, 10 mar. (askanews) - "Risponderò davanti ad un giudice ... dell'inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio contro politici, imprenditori e vip che è stata avviata dalle denunce ...notizie.tiscali

Roma, imprenditore rapinato a bordo della sua Ferrari: colpo da 40mila euro: Ancora una rapina ai danni di un imprenditore Romano. Ancora una volta in pieno giorno e sempre per sottrarre al malcapitato l’orologio che aveva al polso. È la terza nel giro di pochissimi giorni. La ...ilcorrieredellacitta