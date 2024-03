Roma | evade da domiciliari e con auto si scontra contro palo

(Di domenica 10 marzo 2024) CRONACA DI– La scorsa notte, in viale dell’Umanesimo, all’intersezione con via Cristoforo Colombo, unmobilistano di 47 anni, alla guida della propriavettura ha impattatoundell’illuminazione pubblica. L’uomo e’ stato poi trasportato in codice rosso, non in pericolo di vita, dal personale del 118 presso l’Ospedale Sant’Eugenio, dove e’ stato ricoverato. Sul posto e’ intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche hanno regolato il traffico, in attesa dell’arrivo della Polizia diCapitale per i rilievi. Nel corso dei successivi accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che il 47enne, era evaso dagli arresti, e si trovava fuori dagli orari dei permessi che ...

Evade dai domiciliari e va al bar per un caffè, arrestato: ... è stato intercettato dai carabinieri presso il bar della stazione ferroviaria Ponte Galeria, a Roma, dopo essersi allontanato dal luogo di detenzione. Voleva un caffè. L'uomo è stato condotto in ...

Evasione fiscale, sequestro beni per revisore contabile: Non dichiara redditi ed evade 333mila euro di imposte, maxi sequestro di beni per un revisore contabile di Torre del Greco, in provincia di Napoli. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno ...

Roma, ai domiciliari per tentato omicidio evade e si schianta con l’auto contro un palo della luce: Roma, ai domiciliari per tentato omicidio evade e si schianta con l’auto contro un palo della luce: L'uomo era stato condannato per un tentato omicidio e ristretto ai domiciliari. Dopo l'incidente è finito in ospedale e arrestato ...

Eredità Agnelli, scoperta nella cantina del commercialista la "prova del nove" per evadere il Fisco: Eredità Agnelli, scoperta nella cantina del commercialista la "prova del nove" per evadere il Fisco: «Nel caso di decesso della signora X dovremo dimostrare che il suo ultimo domicilio era in Svizzera, non importa se a St. Moritz o invece a Gstaad, e indirizzare un'azione al ...

Matteo Berrettini, nuova fiamma dopo Melissa Satta: è l’ex di un cantante…: Matteo Berrettini, nuova fiamma dopo Melissa Satta: è l’ex di un cantante…: Nuovo possibile amore per Matteo Berrettini. Dopo l'addio a Melissa Satta, il tennista è stata pizzicato in dolce compagnia. Ecco di chi.