Roma | droga nascosta sotto al bancone pronta per essere venduta

(Di domenica 10 marzo 2024) CRONACA DI– E’ stata ancora una volta l’app YouPol a permettere agli agenti della Polizia di Stato di smantellare un presunto giro di, questa volta in un locale del quartiere San Lorenzo. L’app YouPol e’ una piattaforma creata dalla Polizia di Stato per raccogliere, anche in forma anonima, segnalazioni di bullismo, violenze, ma anche di spaccio; e’ stata proprio una di queste segnalazioni a far partire le indagini degli investigatori del commissariato San Lorenzo. La segnalazione riguardava un locale in uno dei quartieri piu’ in voga della movidana, all’interno del quale sarebbe statadella cocaina. I poliziotti, durante i primi sopralluoghi, hanno osservato che l’ingresso al locale era sorvegliato costantemente da almeno 2 uomini. La scorsa notte gli agenti, mescolandosi con gli avventori, ...

Sparatoria in pieno centro a Frosinone, un morto e tre feriti. Arrestato un 23enne: l'ipotesi di una lite per una ragazza contesa: ... Zaka è incensurato ma nell'ultimo anno le Volanti lo hanno fermato due volte per un giro di droga ... Uno, gravissimo, è all'Umberto I di Roma, uno al San Camillo, mentre l'ultimo è al presidio di ...

La sparatoria di Frosinone per una donna contesa. Il killer confessa: "Mi hanno aggredito, ho dovuto difendermi": Sono tutti albanesi: Michea è incensurato ma nell'ultimo anno le volanti lo hanno fermato due volte per un giro di droga al Casermone, in un caso gli uomini del dottor Carlo Bianchi gli hanno trovato ...

Roma, chiuso pub della droga a San Lorenzo: la vicenda segnalata su YouPol: Roma, chiuso pub della droga a San Lorenzo: la vicenda segnalata su YouPol: Nuovo blitz anti droga della Polizia di Stato a Roma: gli agenti sequestrano pub a San Lorenzo per spaccio di cocaina. Cocaina sequestrata al pub di San Lorenzo a Roma – Ilcorrieredellacitta.com ...

Mikea Zaka arrestato per la sparatoria nel bar a Frosinone: «Ci contendevamo una donna, per questo ho aperto il fuoco»: Mikea Zaka arrestato per la sparatoria nel bar a Frosinone: «Ci contendevamo una donna, per questo ho aperto il fuoco»: Di mezzo c’è una donna che prima stava con Kasen (la vittima) ed ora con Zaka, ma non si escludono piste che portano nel mondo della criminalità, dalla droga alla prostituzione, settori in cui i clan ...

Rapinato in casa da falsi poliziotti, il racconto choc: "Così ci hanno sequestrato e rubato 50 mila euro": Rapinato in casa da falsi poliziotti, il racconto choc: "Così ci hanno sequestrato e rubato 50 mila euro": Anche lui è stato sequestrato e rapinato in casa da una banda di ladri che si sono finti appartenenti alle forze dell'ordine, falsi poliziotti nel suo caso: "Mi hanno detto che stavano facendo una ...