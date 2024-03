Roma | crolla un muro di 6 metri | auto sepolte dalle macerie I FOTO

(Di domenica 10 marzo 2024) Poteva avere conseguenze più molto più serie il crollo di undi tufo lungo 25 e alto 6in via San Francesco di Sales al civico numero 20, nel quartiere di Trastevere. L’allarme nella centrale operativa dei Vigili del fuoco è scattato alle 22 e 50 di ieri sera, sabato 9 marzo, e sul posto si è precipitata la squadra 7/A di Ostiense oltre al funzionario di Guardia.lungo 25in via San Francesco di Sales – ilcorrieredellacitta.comLa scena che si è prospettata davanti agli occhi dei soccorritori è stata terribile, leavevano sepolto diverseparcheggiate e l’attenzione del personale dei Vigili del fuoco intervenuto è stato immediatamente diretto a escludere che ci fossero persone coinvolte. Per fortuna così è stato, nessuno è ...

