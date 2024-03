Roma | crolla muro di tufo a Trastevere | auto sotto le macerie

(Di domenica 10 marzo 2024) Undi, lungo 25 metri e alto 6, èto in Via San Francesco di Sales, nel quartiereno di. Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo, avvenuto intorno alle 22.50 di sabato 9 marzo. Sono rimaste coinvolte, però, diversevetture parcheggiate. Sul posto le forze dell’ordine, oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e con il Nucleo Gos con i mezzi di movimento terra, attualmente impegnato per liberare la strada dallee dalle

