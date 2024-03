Roma | controlli a Palombara Sabina e Fiano Romano | due spacciatori denunciati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) CRONACA DI– I carabinieri della Compagnia di Monterotondo, durante la notte, hanno svolto un’ampia attivita’ di controllo straordinario volto alla prevenzione e alla repressione dell’illegalita’ nei comuni dino. Nel corso delle attivita’, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un cittadino della provincia disottoponendolo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in esecuzione ad un decreto di carcerazione emesso dalla Procura di. Hanno inoltre denunciato due cittadini albanesi, un 36enne trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, materiali da confezionamento e oltre 1.800 euro in banconote ritenute provento di attivita’ illecita e un 30enne trovato in possesso di oltre 8 dosi di cocaina e 1.300 euro ...