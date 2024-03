Roma | coltello alla gola per rapinare 18enne

(Di domenica 10 marzo 2024) CRONACA DI– Gli hanno puntato une si sono fatti consegnare il telefono cellulare. La rapina e’ stata consumata ieri sera a mezzanotte in via Francesco Laparelli nei pressi del civico 59 zona Torpignattara ae la vittima e’ undel Bangladesh. In due lo hanno rapinato e sono scappati a piedi. Il ragazzo ha chiamato la polizia e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariatoPorta Maggiore. Le indagini sono in corso per risalire agli autori della rapina. (AGENZIA Nova)

Aggredisce operatrice comunità, 17enne arrestato: All'interno di un ripiano del suo armadio è stato trovato e sequestrato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri, di cui 10 di sola lama.

Roma, la questura chiude la discoteca Opus Club dopo l'aggressione a due ventenni con un coltello: È questa la decisione della Questura di Roma a seguito dell'aggressione che ha spaventato l'... una alla gamba e l'altra al fondoschiena con 14 giorni di prognosi: se un coltello o se possa trattarsi ...

Noemi Bocchi, l'ex marito: «La denuncia per maltrattamenti Una macchinazione. Mi faceva richieste che non potevo accontentare»: Noemi Bocchi, l'ex marito: «La denuncia per maltrattamenti Una macchinazione. Mi faceva richieste che non potevo accontentare»: La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni e mezzo di carcere per Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti. Caucci è a processo a Roma per maltrattamenti e ...

Botte e minacce alla moglie, anche con un coltello: allontanato marito violento: Botte e minacce alla moglie, anche con un coltello: allontanato marito violento: La donna aveva subito ripetute aggressioni e ormai temeva per la sua incolumità e per quella della sua bambina ...

Omicidio Cerciello, denunciato Elder: “Sorpreso mentre utilizzava il telefonino in cella”: Omicidio Cerciello, denunciato Elder: “Sorpreso mentre utilizzava il telefonino in cella”: Denunciato dalla polizia penitenziaria perché sorpreso al telefono con la mamma mentre si trovava in cella: Finnegan Lee Elder, già imputato per l'omicidio ...