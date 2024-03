(Di domenica 10 marzo 2024) In Italia "ci sono statedi donne in cui sono state escluse le donne, questo è. Non si può parlare dellestuprate, violentate, uccise in massa nell'attacco terrorista di Hamas del 7 ottobre. La Schlein parla dele accusa la destra di sguazzare addirittura nel, io penso chele donneanche semplicemente dal riconoscimento della violenza pazzesca e feroce che hanno subito il 7 ottobre e non parlarne, è". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugeniaa Sky Tg24

Roccella,escludere ebree da manifestazioni è patriarcato: In Italia "ci sono state manifestazioni di donne in cui sono state escluse le donne ebree, questo è patriarcato. Non si può parlare delle ebree stuprate, violentate, uccise in massa nell'attacco terro ...ansa

Otto marzo, è polemica sugli stupri di Hamas. Le donne ebree escluse dal corteo: «Non ci vogliono»: Non una festa, ma una giornata di battaglia e riflessione. Per fare il punto, che sia in strada, in sciopero o nei luoghi istituzionali, su quanto ancora la realtà, in tema di diritti ...ilmessaggero

Il presidente Sergio Mattarella celebra la Giornata internazionale della donna al Quirinale: Al Colle la cerimonia «Donne dell’arte» con le testimonianze da Etta Scollo a Francesca Cappelletti. La Comunità ebraica contesta il corteo di Non una di meno: esclude e dimentica le israeliane stupra ...corriere