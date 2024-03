Robur | sfida al Signa Traguardo vicino Magrini | E’ una partita come le altre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Guarda alladi oggi "a tutte le", Lamberto(nella foto). Anche se lacon ilpuò sancire la promozione in Serie D della sua. "In settimana ci siamo preparati con serietà e impegno – ha affermato alla vigilia della gara l’allenatore bianconero –sempre, perché una squadra chiamata a vincere deve metterci ogni volta il meglio di se stessa. Vediamo se la matematica ci darà ragione oggi o la prossima settimana. In ogni caso noi continueremo a rispettare l’impegno fino alla fine, per lealtà sportiva, per dimostrare di essere dei professionisti,accaduto finora, e per onorare la maglia e la società che ci pagherà fino a giugno". Al Berni arriverà il, ...