Roberto Vecchioni e il dolore per la morte del figlio Arrigo | “Non passa mai”

(Di domenica 10 marzo 2024) La perdita di unrappresenta uno dei dolori più forti che un genitore si ritrova a dover sopportare, al punto tale da definirlo qualcosa che è contro natura perché ci si ritrova a dover sopravvivere a chi si è dato la vita. Questo quanto accaduto anche a, che ancora non riesce ad accettare la scomparsa di, avvenuta nel 2023 a soli 36 anni per cause che non sono state ancora adesso spiegate. Il tempo in questi casi non aiuta certamente a lenire il, anzi la ferita provata in quella circostanza continua a essere ancora aperta, come ha rivelato il cantautore a Mara Venier, ospite di Domenica In. “Mi viene in mente Eschilo che diceva: ‘Si impara soffrendo’ – sono state le sue parole – Sì, perché la felicità non insegna niente. Ilti insegna le ...

Musica, Musart Festival Firenze: musica e spettacolo al Parco Mediceo di Pratolino: Qui, a una manciata di chilometri dal centro cittadino, si svolgeranno i concerti di Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (17 luglio), Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 ...

La bella storia di resilienza, capacità, amore e speranza della Linoservice: Il popolare rototalk con tanti personaggi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, giornalismo e della società con al centro le straordinarie "lezioni" del maestro Roberto Vecchioni, ha acceso ...

Domenica In, Roberto Vecchioni in lacrime: “E’ stato il crollo del mondo”: Domenica In, Roberto Vecchioni in lacrime: “E’ stato il crollo del mondo”: Domenica In, Roberto Vecchioni ricorda la morte del figlio Arrigo Sta andando in onda Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier. Ospite odierno il ...

Domenica in, Roberto Vecchioni e il dolore per la morte del figlio: «Non passa mai»: Domenica in, Roberto Vecchioni e il dolore per la morte del figlio: «Non passa mai»: Mara Venier è tornata questa domenica, 10 febbraio, con il suo tradizionale appuntamento pomeridiano con Domenica In. Ospite in studio Roberto Vecchioni che ha presentato il suo ...

Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: "A una madre non passa, vorrei veder sorridere mia moglie": Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: "A una madre non passa, vorrei veder sorridere mia moglie": Roberto Vecchioni si è raccontato con grande generosità oggi a Domenica In. Il cantautore, ospite di Mara Venier per presentare il suo libro "Tra il silenzio e il tuono", ha parlato anche della morte ...