Roberto Vecchioni e il dolore per il figlio morto | “Cosa provo” Le lacrime di Mara

(Di domenica 10 marzo 2024) In una toccante intervista durante la puntata di Domenica In del 10 marzo,si è aperto conVenier, condividendo il profondoper la perdita di suoArrigo, scomparso a soli 36 anni il 18 aprile scorso. Il noto cantautore ed ex professore ha espresso il peso dell’assenza di suo, descrivendolo come unpersistente che non lo abbandona., riflettendo sulla sofferenza, ha citato Eschilo: “Si impara soffrendo”, sottolineando come il, a differenza della felicità, porti insegnamenti profondi. “Dobbiamo impegnarci a capire come si può fott*** il,” ha affermato, rivelando che la lotta di Arrigo, durata 17 anni, lascia un segno indelebile e una lezione di ...

Domenica In, "carrambata" per il prof Vecchioni: c'è l'ex alunna Paola Iezzi: Era un prof 'venerato' dai suoi studenti, Roberto Vecchioni. E tra questi c'era anche Paola Iezzi che in seguito con la sorella Chiara avrebbe formato il duo pop Paola e Chiara. Ospite diMara Venier a Domenica In, il cantautore di Luci a San ...

Domenica in, Vecchioni e il figlio morto: "Un dolore che non passa mai". La Venier in lacrime: Roberto Vecchioni è stato ospite di Mara Venier a Domenica in , nella puntata del 10 marzo. Il cantautore ed ex professore, parla della morte di suo figlio Arrigo che si è spento a 36 anni lo scorso ...

Roberto Vecchioni ricorda il figlio Arrigo: una battaglia contro la malattia durata 17 anni: Roberto Vecchioni ricorda il figlio Arrigo: una battaglia contro la malattia durata 17 anni: Roberto Vecchioni sulla morte di Arrigo: "È la cosa più antiumana possa esistere. Ora desidero che mia moglie torni a sorridere".

Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: "A una madre non passa, vorrei veder sorridere mia moglie": Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: "A una madre non passa, vorrei veder sorridere mia moglie": Roberto Vecchioni si è raccontato con grande generosità oggi a Domenica In. Il cantautore, ospite di Mara Venier per presentare il suo libro "Tra il silenzio e il tuono", ha parlato anche della morte ...

Domenica In, Roberto Vecchioni in lacrime: “E’ stato il crollo del mondo”: Domenica In, Roberto Vecchioni in lacrime: “E’ stato il crollo del mondo”: Domenica In, Roberto Vecchioni ricorda la morte del figlio Arrigo Sta andando in onda Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier. Ospite odierno il ...