Roberto D' Aversa | pomeriggio da incubo | testata a Henry e rosso Poi le scuse La Curva | «Vattene via» Cosa è successo

Lecce - Verona, fischio finale con rissa. Il tecnico D'Aversa espulso per aver dato una testata all'attaccante Henry - Il: Il Lecce ha perso in casa la partita contro il Verona, ma quello che sta facendo discutere non sono le prestazioni in campo ma il gesto del tecnico della squadra pugliese, Roberto D'Aversa. L'allenatore giallorosso ha ricevuto un cartellino rosso dall'arbitro Chiffi dopo aver dato una testata all'attaccante Thomas Henry, nel parapiglia finale scatenatosi dopo il fischio ...

Lecce - Verona: espulso ct salentino D'Aversa per testata ad Henry. Poi il mea culpa: Nella rissa finale, il tecnico giallorosso Roberto D'Aversa ha rifilato una plateale testata all'attaccante francese Thomas Henry a pochi metri dall'arbitro, che lo ha immediatamente espulso . Il mea ...

Sky – D’Aversa a rischio esonero. Il Lecce condanna il gesto, spunta il nome del sostituto: Sky – D’Aversa a rischio esonero. Il Lecce condanna il gesto, spunta il nome del sostituto: L’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta per 1-0 al Via del Mare, colpisce Henry con una testata nel finale della gara. Con un comunicato ufficiale il Lecce condanna il gesto che ha ...

Lecce, dura condanna per la testata di D'Aversa: esonero inevitabile: Lecce, dura condanna per la testata di D'Aversa: esonero inevitabile: Gli episodi nel finale di partita di Lecce-Verona rischiano di avere conseguenze gravi per Roberto D'Aversa. L'allenatore ha infatti colpito Henry con una testata, gesto che ha fatto infuriare la ...

Esonero D’Aversa: i nomi in lizza per la panchina giallorossa. La società prende le distanza del gesto dell’allenatore a fine partita: Esonero D’Aversa: i nomi in lizza per la panchina giallorossa. La società prende le distanza del gesto dell’allenatore a fine partita: LECCE – Sarebbe solo una questione di ore, poi Roberto D’Aversa con ogni probabilità sarà sollevato dall’incarico di allenatore del Lecce. La sconfitta con la diretta concorrente Verona aggiunto ...