Ritardo quasi reale ultracompatto per aumentare la capacità del canale wireless

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 10 marzo 2024)per canalipiù efficienti Un recente studio condotto da Jornet, Knightly e Mittleman presenta nuove prospettive nel campo delle comunicazionisopra i 100 GHz, promuovendo la rilevazione e la sicurezza a frequenze elevate. Contributi significativi della ricerca Un altro contributo importante è quello di Taravati ed Eleftheriades, che illustra una metasuperficie riflettente per il beamsteering full-duplex. Questa tecnologia innovativa non richiede l’uso di magneti e offre una soluzione promettente. Progressi tecnologici e applicazioni future La ricerca di Wu, Lu e Sengupta sulla terahertz chip-scale sensing interface mostra un potenziale significativo per la riconfigurazione digitale diretta. Questi L'articolo proviene da News Nosh.