Risultati e comunicazione | ecco perché Massimiliano Allegri non fa più al caso della Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Guardie e ladri, cavalli con i paraocchi, Sinner e Djokovic sono solo un ricordo sbiadito e lontano. Oggi, per, è un pareggio importante“abbiamo guadagnato un punto al Bologna e abbiamo tenuto l’Atalanta a distanza”. Ma l’allenatoredopo tre anni di insuccessi, record negativi (come il girone di Champions League dello scorso anno) e di finali perse (le due con l’Inter in Supercoppa e Coppa Italia) può esprimersi in questa maniera? Laè il club con più tifosi in Italia, ha una storia centenaria e un motto indiscutibile: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Che era anche lo spirito incarnato dalladel primo, quello che “Ci sarà un motivo se a vincere sono sempre gli ...