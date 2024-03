Rissa fuori dalla scuola Cerca di separare due studenti Professore pestato da un 13enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) MUSSO (Como) Quando ha visto due ragazzini di tredici anni che si stavano azzuffando alla fermata del bus è intervenuto perre di riportare la calma. D’altra parte il ruolo delgli impone anche quello, ma mai si sarebbe aspettato che uno dei due si rivoltasse contro di lui come una furia e lo facesse finire all’ospedale. L’uomo di 38 anni ne avrà per qualche giorno per via dei traumi a una spalla riportati durante la caduta a terra dopo essere stato spintonato e aggredito. Il ragazzino, conosciuto già come un tipo ’sanguigno’ dovrebbe rimediare perlomeno un "percorso di osservazione" all’interno dell’istituto che frequenta. L’ennesimo fatto di violenza che riguarda il mondo dellaquesta volta si è verificato a Musso, piccola comunità di meno di mille anime che si affaccia sull’Altolago comasco, a poca distanza ...