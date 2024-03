Rissa clamorosa | l' allenatore del Lecce dà una testata al calciatore del Verona | VIDEO

(Di domenica 10 marzo 2024) Clamoroso a: al termine della partita con l'Hellasvinta dalla squadra ospite il tecnico dei pugliesi Roberto D'Aversa ha colpito con unal'attaccante gialloblu Thomas Henry. La scena è stata immortalata dalle telecamere di Sky e documenta laal triplice fischio tra i giocatori dele quelli del, entrambi impegnati nella corsa per la salvezza. Il difensore delMarin Pongracic e Henry stavano per venire a contatto dopo che durante la gara si erano beccati non poco, rimediando un cartellino giallo ciascuno. A quel punto è intervenuto D'Aversa che ha colpito al volto l'attaccante avversario per poi allontanarsi. Henry è andato a terra, poi si è rialzato per raggiungere D'Aversa. Nuovo parapiglia, con l'arbitro Chiffi che ha ...

