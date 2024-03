Riccardo a un passo dal suo ritorno a Uomini e Donne | Ida a Verissimo parla ancora di lui

(Di domenica 10 marzo 2024) E seGuarnieri dovesse tornare a, come reagirebbe la sua ex Ida Platano? La tronista dice la sua L'articolo proviene da Novella 2000.

Ferrari, i box al 18enne Bearman: "in quattro giri Hamilton e Norris ti prendono". E allora lui va a tavoletta: Lì, nella frenesia e nell'adrenalina, in radio ha chiesto: "Se andiamo con questo passo mi prendono". Riccardo Adami, ingegnere ricevuto in prestito da Carlos Sainz, gli ha risposto: "Sì, in quattro ...

F1 Ferrari team radio: Bearman dolore e rammarico, Leclerc lo elogia. Marca al veleno: "Sainz meglio di Charles": ...inglese e lo stesso "Ollie" che emozionato e dolorante al collo si è pure rammaricato del passo ... Riccardo Adami (ingegnere di pista): "P7, P7. Grande lavoro!" . Fred Vasseur : "Bel lavoro ragazzo, ...

Verissimo, Ida Platano in lacrime: «Se dovesse tornare Riccardo Guarnieri Non lo so. Ci sono cose che mi fanno ancora effetto»: Verissimo, Ida Platano in lacrime: «Se dovesse tornare Riccardo Guarnieri Non lo so. Ci sono cose che mi fanno ancora effetto»: Verissimo, una domenica ricca di emozioni e ospiti di prestigio. Silvia Toffanin, nel corso della puntata del 10 marzo, ha intervistato Ida Platano, tronista di Uomini e donne e Gemma Galgani. Le due.

Gemma Galgani a Verissimo: “Con Tina Cipollari non mi sono divertita”: Gemma Galgani a Verissimo: “Con Tina Cipollari non mi sono divertita”: La dama di Uomini e Donne parla del suo rapporto con Tina Cipollari Una delle cose più divertenti di un periodo di Uomini e Donne che sembra ormai lontano ...

Verissimo, Gemma Galgani svela perché non vorrebbe che Riccardo Guarnieri tornasse a Uomini e Donne per Ida Platano: Verissimo, Gemma Galgani svela perché non vorrebbe che Riccardo Guarnieri tornasse a Uomini e Donne per Ida Platano: Ida Platano e Gemma Galgani sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata del 10 marzo 2024. Le due hanno parlato di Riccardo Guarnieri.