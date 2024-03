Riaprono i termini per il bando del servizio civile

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI -domani iper la selezione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che vogliono partecipare a un progetto divolontario in Italia o all'estero. Ne dà notizia il Dipartimento per le politiche giovanili sul proprio sito. Ilmette a disposizione complessivamente 52.236 posti per volontari, di cui il maggior numero di operatori saranno impegnati in progetti da realizzarsi in Italia e gli altri saranno avviati inall'estero. Nel dettaglio, si tratta di 51.132 operatori volontari da avviare in 2.023 progetti relativi a 328 programmi di intervento diuniversale in Italia; e 1.104 operatori volontari da avviare in 160 progetti, relativi a 30 programmi di intervento di ...

Con la nota dell'8 febbraio 2024 , l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania , comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per Presidenti, Commissari, componenti ... (orizzontescuola)

In Francia riapre la Casa della Torino-Lione: Pannelli informativi e supporti digitali consentono ai visitatori di approfondire le ragioni e le sfide del progetto, in particolare in termini di sicurezza, sviluppo sostenibile e ricadute dell'opera ...italiaoggi

Porto Torres: gara deserta, nuovo bando per l'Hostel Balai: Si Riaprono i termini per la presentazione delle offerte per la concessione di valorizzazione dell’Hostel Balai, la struttura ricettiva situata a Porto Torres a pochi passi dal mare, da ormai tre mesi ...unionesarda

Auto: dal 15 marzo riparte bonus colonnine elettriche: Riapre dal 15 marzo lo sportello bonus colonnine elettriche, per imprese e professionisti, per sostenere l'acquisto e l'installazione di colonnine per la ...lapresse