Repubblica e la gogna su Signorelli Perché noi difendiamo un giornalista libero

(Di domenica 10 marzo 2024) Prendere la mira e colpire il malcapitato di turno che non viene attaccato per incompetenza o disonestà, ma semplicementeparente di uno storico esponente della destra italiana. Il metodocolpisce ancora, e stavolta nel tritacarne a tinte rosse finisce Paolojr, nipote dell'omonimo rappresentante di Ordine nuovo e Msi, «reo» di essere stato assunto in qualità di portavoce dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Dunque un giovane professionista di 35 anni (sposato con tre figli), con un passato tra carta stampata, agenzie e radio, a giudizio insindacabile dei colleghi di Largo Fochetti deve essere stroncato. Il suo curriculum vitae non conta, pura carta straccia. Le esperienze nel comitato elettorale dell'ex candidato sindaco di Roma Enrico Michetti e il ruolo di portavoce del capogruppo di FdI ...