Renzi durissimo alla Leopolda | «Ursula von der Leyen non deve essere rieletta Meloni? Non so quanto durerà» – Il video

(Di domenica 10 marzo 2024)Matteocontro la presidente della Commissione europea,von der, nel suo intervento conclusivoa Firenze, il convegno politico ufficiale di Italia Viva. «Non», afferma perentorio il leader di Iv. «Chiederò di non votarla, ma di votare una leader e non una follower delle ideologie», aggiunge. Per poi tirare in ballo Alcide De Gasperi, il quale «diceva a proposito dell’Europa nel dopoguerra che è “necessario distruggere più che costruire”, per combattere “pusillanimità e rancore”. C’è una responsabilità – prosegue – anche in Italia nella scelta di von der. È la candidata che ha voluto Forza Italia e Antonio Tajani». Ed è proprio contro la visione di ...

Renzi durissimo alla Leopolda: "Ursula von der Leyen non deve essere rieletta. Meloni Non so quanto durerà" - Il: Durissimo Matteo Renzi contro la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , nel suo intervento conclusivo alla Leopolda a Firenze, il convegno politico ufficiale di Italia Viva. "Non ...

Matteo Renzi, il sms ricevuto da Elly Schlein e le bordate al Pd: ... ha picchiato durissimo. Ma in tutto ciò, ecco anche una rivelazione a sorpresa su Elly Schlein , la segretaria dem sulla quale Renzi spende parole inaspettate: 'Elly Schlein è stata l'unica a ...

Dossier, Nordio diserta la Leopolda. Renzi: «Vogliono insabbiare il caso»: Dossier, Nordio diserta la Leopolda. Renzi: «Vogliono insabbiare il caso»: L’intervento previsto, i timori per la delicatezza del tema, poi il dietrofront. Boschi: pressioni politiche «Nordio aveva confermato. Ci dispiace che qualcuno gli abbia detto “no tu non andare”». Per ...

Dossieraggio, Renzi: credo ci sia no Fdi a Nordio per Commissione: Dossieraggio, Renzi: credo ci sia no Fdi a Nordio per Commissione: Firenze, 9 mar. (askanews) - "Ho l'impressione che la Leopolda continui a far paura anche a coloro che dicono di non aver paura di nulla. E non mi riferisco a Carlo Nordio che questa mattina alle 10.0 ...

Leopolda, Renzi e Saccardi chiudono al Pd: "Faremo i conti al ballottaggio": Leopolda, Renzi e Saccardi chiudono al Pd: "Faremo i conti al ballottaggio": Via col botto alla 12esima edicione, il leader di Italia Viva durissimo contro i dem: "Con noi nessuno moriva di freddo ed i bambini non scomparivano come Kata" ...