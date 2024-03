Renzi alla Leopolda | “Dossieropoli? Un verminaio”

Renzi:"Von der Leyen non va rieletta alla Commissione Ue. No a Green deal idelogico": Per il leader di Iv non va confermata:"Se sarò eletto proporrò di votare contro ...

Italia Viva, chi vince il test dell'applausometro della Leopolda: Era stata al fianco di Renzi nella stagione del suo governo e aveva impostato il referendum istituzionale del 2016. Anche alla luce di quel che avviene nel mondo intorno a noi, dividersi intorno a ...

Europee, Renzi: credete al centro, se ognuno fa il suo siamo al 5%: Europee, Renzi: credete al centro, se ognuno fa il suo siamo al 5%: alternativo alla destra e a questa sinistra grillizzata… I sondaggi italiani ci danno al 3%, quelli inglesi al 5%… Prendiamo quelli italiani: ci mancano 250mila voti, non ci bastano perchè io voglio ...

Francesca Pascale alla Leopolda: "Renzi erede di Berlusconi Non so, ma unico leader in campo" - SulPanaro | News: Francesca Pascale alla Leopolda: "Renzi erede di Berlusconi Non so, ma unico leader in campo" - SulPanaro | News: «Se Renzi è l'erede di Berlusconi Lo dirà il tempo... Ma quella tenacia, oggi, la riconosco soltanto in lui». Rieccola, Francesca Pascale. L'avevamo lasciata quasi un anno fa al presidio per i diritt ...

Francesca Pascale alla Leopolda: "Renzi erede di Berlusconi Non so, ma unico leader in campo": Francesca Pascale alla Leopolda: "Renzi erede di Berlusconi Non so, ma unico leader in campo": parlando con i giornalisti durante la sua vista alla dodicesima Leopolda a Firenze, la kermesse politica dell'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi. Ai cronisti che le hanno chiesto se ...